Госдума попросила «Аэрофлот» вывезти из Шанхая домашних животных россиян

https://static.news.ru/photo/89e75af8-bf80-11ea-bd64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме направят запрос в «Аэрофлот» в связи с тем, что на вывозной рейс авиакомпании из Китая в РФ отказались взять домашних животных.

Ранее в соцсетях была распространена информация пользователя Елизаветы Ивановой, что авиакомпания отказалась брать на борт её пса, пообещав вывезти его следующим рейсом. Но позже перевозчик заявил, что таких договоренностей не было.

На (главу «Аэрофлота» Виталия. — NEWS.ru) Савельева делаем запрос с просьбой эвакуировать всех этих животных..., которых они не могут увезти, — сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он добавил, что ещё один запрос будет направлен в прокуратуру с просьбой проверить законность в отказе в перевозке животных, на которых были приобретены билеты. Отмечается, что ранее комитет уже писал обращения в авиакомпанию и Генпрокуратуру после случаев с гибелью или травмами животных при транспортировке.

NEWS.ru писал, что 22 июня на рейсе «Аэрофлота» пострадала собака. Животное находилось в багажном отсеке и получило травмы пасти, дёсен и зубов. Инцидент произошёл на рейсе в Симферополь. Хозяйка собаки написала заявление в полицию и обратилась с претензией в «Аэрофлот».

Позже представители авиакомпании заявили, что клетка с животным транспортировалась аккуратно и была закреплена по всем правилам. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин предположил, что собака могла пораниться самостоятельно уже после выгрузки.