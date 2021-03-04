Госдума анонсировала новую льготу для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/cb271c32-7d77-11eb-a7bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Льготные условия на проезд железнодорожным транспортом могут предоставить российским пенсионерам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Своё обращение он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева. Депутат предлагает рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготных категорий и предоставить им право в течение года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50%. Об этом сообщает RT.

Законодатель отмечает, что в настоящее время лица пенсионного возраста не входят в льготную категорию населения. При этом многие пожилые люди имеют родственников, которые проживают в других регионах, для их посещения необходимо тратить значительные финансовые средства. Сумма за железнодорожные билеты туда и обратно может оказаться соразмерна пенсии гражданина или даже превысить её, поясняет в своём письме Иван Сухарев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект, предлагающий снять ограничения на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Документ предполагает отмену предела для индивидуального коэффициента в три балла.

Также стало известно, что правительство РФ не поддержало законопроект о снижении пенсионного возраста.