Гортензия станет пышной как облако: три простые подкормки для яркого цветения

Гортензия станет пышной как облако: три простые подкормки для яркого цветения

Гортензия считается одним из самых неприхотливых садовых цветов, но даже ей нужна небольшая помощь для пышного цветения. Простые домашние подкормки способны заметно преобразить кусты — шапки цветов становятся крупнее, а листья ярче и сочнее.

Главное условие для гортензии — кислая почва. Перед подкормкой садоводы советуют слегка подкислить грунт раствором лимонной кислоты или небольшим количеством винного уксуса. Так растение лучше усваивает полезные вещества.

Для первой подкормки подойдет хлебный настой. Буханку хлеба заливают водой и оставляют на сутки, после чего поливают кусты. Также помогает слабый раствор марганцовки — он укрепляет растение и защищает от болезней. Еще один проверенный вариант — настой перепревшего навоза, разведенный водой в пропорции 1:10.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после хлебной подкормки гортензия стала заметно гуще и ярче. Дополнительно она советует не поливать кусты холодной водой в жару — это может замедлить рост и ухудшить цветение.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.