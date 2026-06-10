Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 09:00

Гортензия станет пышной как облако: три простые подкормки для яркого цветения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гортензия считается одним из самых неприхотливых садовых цветов, но даже ей нужна небольшая помощь для пышного цветения. Простые домашние подкормки способны заметно преобразить кусты — шапки цветов становятся крупнее, а листья ярче и сочнее.

Главное условие для гортензии — кислая почва. Перед подкормкой садоводы советуют слегка подкислить грунт раствором лимонной кислоты или небольшим количеством винного уксуса. Так растение лучше усваивает полезные вещества.

Для первой подкормки подойдет хлебный настой. Буханку хлеба заливают водой и оставляют на сутки, после чего поливают кусты. Также помогает слабый раствор марганцовки — он укрепляет растение и защищает от болезней. Еще один проверенный вариант — настой перепревшего навоза, разведенный водой в пропорции 1:10.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после хлебной подкормки гортензия стала заметно гуще и ярче. Дополнительно она советует не поливать кусты холодной водой в жару — это может замедлить рост и ухудшить цветение.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.

Проверено редакцией
Общество
советы
цветы
гортензии
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек едва не стали жертвами ядовитых змей в одном регионе
Панорама обороны Севастополя могла быть уничтожена
В ЮАР неизвестные расстреляли 12 человек
Отсутствие напряжения парализовало участок Куйбышевской железной дороги
Минтранс допустил поддержку РЖД на фоне бюджетных ограничений
Стало известно состояние поврежденного ударом ВСУ моста под Херсоном
Полиция поймала извращенца, выдававшего себя за девочку-подростка
Артиллеристы «Севера» уничтожили более 70 украинских солдат
Стало известно, почему Россия не запускает прямые авиарейсы в Бразилию
Раскрыто число пострадавших в Самарской области при атаке ВСУ
«Много дел»: Песков раскрыл, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем
В Госдуме нашли способ спасти школы и больницы от поставок фальсификата
Появились подробности о поиске Усольцевых под Красноярском
Стало известно о массированном ударе по Мелитополю
ЕК уличили в консолидации контроля над оборонной политикой стран Евросоюза
«Северяне» не подпустили дроны ВСУ к российскому приграничью
Силовики накрыли банду крабовой мафии на Дальнем Востоке
Три человека пострадали при ракетной атаке на российский город
В Гидрометцентре рассказали, как долго жара будет плавить Москву
Марочко рассказал о бедственном положении ВСУ у Глушковки
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.