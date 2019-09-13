https://static.news.ru/photo/83ae5512-d613-11e9-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Liang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google оплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за неудаление из результатов запроса поисковика ссылок на запрещённую в России информацию. Меры в отношении разработчика принял Роскомнадзор (РКН).

В ведомстве заявили, что IT-гигант производил лишь выборочную фильтрацию, из-за чего свыше трети ссылок из Единого реестра запрещённой информации оставались в поиске.

По закону <...> операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещённой информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц, — говорится в сообщении на официальном сайте РКН.

Google несколько раз получал от российского ведомства разъяснения по поводу законодательства в области Интернета.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор хотят добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями, пользователи которых распространяют ложную информацию о терактах. Речь идёт об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com.