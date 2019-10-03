https://static.news.ru/photo/f2414af8-e5b7-11e9-aec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рассказать о своей готовности сортировать бытовые отходы предлагает москвичам проект «Активный гражданин».

Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Граждане смогут ответить на два вопроса: поддерживают ли они раздельный сбор мусора и готовы ли сами так поступать.

Власти Москвы приняли решение о досрочном старте программы сортировки отходов в июне 2019 года. Переход на раздельный сбор начнётся с января 2020 года.

К новой системе подключатся детсады, школы и больницы. К ней хотят присоединиться и магазины. Металл, пластик, бумагу и стекло нужно будет выбрасывать в синий бак с надписью «вторсырьё», в другой, серый бак — пищевые и неперерабатываемые отходы, в том числе подгузники.

Московское правительство считает, что таким образом увеличится доля вторичной переработки отходов и сократятся объёмы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.

Ранее News.ru писал, что на территории городского округа Коломенское в Подмосковье 18 октября состоится открытие нового современного комплекса по переработке отходов.