Рассказать о своей готовности сортировать бытовые отходы предлагает москвичам проект «Активный гражданин».
Об этом сообщается на
Граждане смогут ответить на два вопроса: поддерживают ли они раздельный сбор мусора и готовы ли сами так поступать.
Власти Москвы приняли решение о досрочном старте программы сортировки отходов в июне 2019 года. Переход на раздельный сбор начнётся с января 2020 года.
К новой системе подключатся детсады, школы и больницы. К ней хотят присоединиться и магазины. Металл, пластик, бумагу и стекло нужно будет выбрасывать в синий бак с надписью «вторсырьё», в другой, серый бак — пищевые и неперерабатываемые отходы, в том числе подгузники.
Московское правительство считает, что таким образом увеличится доля вторичной переработки отходов и сократятся объёмы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.
Ранее News.ru писал, что на территории городского округа Коломенское в Подмосковье 18 октября состоится открытие нового современного комплекса по переработке отходов.
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