Голикова заявила о росте случаев коронавируса в Карелии и Петербурге

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За последние сутки в Карелии и Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом превысила средний показатель по стране более чем в два раза. Об этом на брифинге заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова также сообщила о запрете на проведение развлекательных мероприятий, а также о введении ограничений для пожилых россиян в 81 регионе РФ, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что введённые властями Санкт-Петербурга дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом привели к тому, что туристы начали массово аннулировать запланированные на новогодние праздники туры в Северную столицу.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится, передавал NEWS.ru. Власти города с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря. Кроме того, в городе был отменён традиционный новогодний салют и ограничено посещение массовых мероприятий для граждан моложе 18 и старше 65 лет.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отметил, что власти города целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период.

Санкт-Петербург занимает второе место по уровню заболеваемости в стране. За минувшие сутки там было выявлено 3694 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 140 674 человека, скончались 5725.

В Карелии, по данным на 4 декабря, выявлено 470 новых случаев, общее число заболевших с начала пандемии в республике составило 16 933, летальных исходов — 110.