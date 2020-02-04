Вице-спикер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуированных из Китая россиян станет Тюменская область.
В настоящее время ведётся работа по окончательному составлению списка эвакуируемых.
В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заразившихся в Китае — 20,4 тысячи человек, скончавшихся — 425 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка коронавируса, в ночь на среду, 5 февраля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен