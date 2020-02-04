https://static.news.ru/photo/de5fb064-4751-11ea-94ae-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуированных из Китая россиян станет Тюменская область.

В настоящее время ведётся работа по окончательному составлению списка эвакуируемых.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заразившихся в Китае — 20,4 тысячи человек, скончавшихся — 425 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка коронавируса, в ночь на среду, 5 февраля.