Голикова прокомментировала случаи заражения COVID-19 после вакцинации

https://static.news.ru/photo/f28c479e-d055-11eb-8549-96000091f725_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация не гарантирует, что человек не заразится коронавирусной инфекцией, но такие случаи — редкость. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова РИА Новости.

Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть — такие факты имеются, хотя они носят единичный характер, — цитирует её агентство.

Она добавила, что привитый человек в случае болезни, если своевременно обращается к врачу, переносит заболевание в лёгкой форме.

Ранее сообщалось, что руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичное требование ввели власти Подмосковья. Их примеру последовало руководство Кемеровской области.