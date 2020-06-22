Голикова: ограничения сняли не из-за голосования и парада Победы

https://static.news.ru/photo/a8dec84e-b489-11ea-92a5-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что предположения о том, что меры противодействия COVID-19 ослабили из-за необходимости провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы.

Об этом она рассказала в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Всегда так развивается эпидемия. Когда почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, тогда и было принято решение о проведении парада Победы и выборов, простите, не выборов, а голосования за Конституцию, — пояснила Голикова.

По её словам, президент РФ Владимир Путин «очень осторожно относился к открытию и продолжает относиться так к снятию ограничительных мероприятий». При этом, продолжила вице-премьер, руководство страны знает, «о чём думают люди» из-за введённых карантинных мер, так как проводятся регулярные опросы населения.

Изменения в Конституцию приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок. Голосование состоится 1 июля.

Что касается парада Победы, то Путин объявил о его переносе с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса. Лидеры 12 стран уже подтвердили готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях. На днях немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что представители Германии не посетят парад Победы в Москве. А президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на парад вообще не прислали. По словам Дмитрия Пескова, акцент делался на приглашение лидеров стран СНГ, а де-факто Украина не является государством Содружества.

К этому дню в мире COVID-19 заразились почти 9 млн человек, более 468 тыс. умерли, более 4,4 млн выздоровели. В России на 22 июня 592 280 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 7600. Справиться с болезнью удалось 344 416 пациентам, а жертвами инфекции нового типа стали 8206 человек. За последние сутки скончались 95 заболевших.

Москва остаётся в лидерах по числу заражённых. Сейчас в столице 215 014 подтверждённых случаев коронавируса. За сутки их число увеличилось на 1068. Выздоровели за всё время пандемии 136 670, а для 3617 пациентов COVID-19 закончился летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников.