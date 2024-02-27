Сопредседателя «Мемориала» приговорили к 2,5 года колонии Сопредседатель «Мемориала» Орлов получил 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Олег Орлов

Сопредседателя ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Головинский суд Москвы признал его виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил России, передает ТАСС.

Суд признал Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторные публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, — заявила судья Елена Астахова.

Прокурор просил суд назначить наказание для Орлова в виде 2 лет и 11 месяцев лишения свободы. В столичный суд для поддержки обвиняемого приехали посол США в России Линн Трейси и несколько европейских дипломатов.

Осенью 2023 года Головинский суд Москвы признал Орлова виновным по этому же делу и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении правозащитника было возбуждено после его публикации в Instagram (деятельность в РФ запрещена). До этого он дважды привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.