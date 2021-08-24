Педиатр рассказал, как выбрать рюкзак для ребёнка

Рюкзак должен иметь жёсткую ортопедическую спинку и жёсткие широкие лямки, чтобы сохранить ребёнку здоровую спину. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов для РИА Новости.

Правильный портфель — залог здоровой спины. Выбирайте ранец с жёсткой ортопедической спинкой, жёсткими широкими лямками, жёстким дном, несколькими отделениями для учебников, тетрадей, бутылки с водой. Рюкзак должен быть максимально лёгким, но вместительным, — сообщил Османов.

Он также посоветовал выбирать рюкзак вместе с ребёнком и проверить наличие светоотражающих элементов. Также педиатр сказал, что и мебель школьника должна быть удобной и безопасной, подобранной по росту, так как она влияет на осанку и состояние позвоночника.

Руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места. У сидящего ребёнка не должно возникать напряжение в спине, руках, коленях. Передний край стула должен быть загнут, чтобы не нарушать кровообращение и не портить одежду. Между краем стула и подколенной ямкой должно быть пространство. Спинка стула должна поддерживать спину ребёнка на уровне лопаток и поясницы. Локти должны находиться на уровне верхней части столешницы, — описал правильное положение за столом Османов.

Педиатр добавил, что столешница должна быть с матовым покрытием, чтобы свет не бликовал. Освещение при этом рекомендуется минимум с двух сторон: сверху и сбоку — слева для правши. Верхнее освещение не должно быть люминесцентным из-за мерцания.

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