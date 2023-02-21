Главный диетолог Москвы назвала полезный способ есть блины Главый диетолог Москвы: вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды

Фото: Global Look Press/© Anatoly Prososov

К блинам вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять ягоды и фрукты. Такой совет в преддверии масленицы дала в беседе с РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Она также рекомендовала приправлять блины сметаной пониженной жирности и натуральным йогуртом.

Хорошей альтернативой жирным соленым и сладким соусам станут ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности и натуральный йогурт. В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы, — рассказала диетолог.

Кроме того, Стародубова предостерегла от того, чтобы запивать блины алкогольными напитками, поскольку последние способны усложнить переваривание тяжелой пищи.

В 2023 году масленица проходит в России с 20 по 26 февраля.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова предупредила, что блины хоть и традиционное русское блюдо, но достаточно калорийное и может привести к набору веса. Она предупредила, что один блин содержит в среднем от 120 до 150 килокалорий, и если вы планируете есть их каждый день в течение всей недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов в первой половине дня.