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Беременная возлюбленная изобретателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска разрешит ребёнку самому определить гендерную принадлежность. Об этом Элис Буше, также известная как певица Grimes, заявила в Twitter.

При этом на вопрос, мальчика или девочку ждёт пара, который задали пользователи, Буше ответила нейтральным местоимением «они». Канадская исполнительница считает, что ребёнка нельзя загонять в рамки определённого биологического пола до...