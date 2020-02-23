Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов поздравил с Днём защитника Отечества моряков, выполняющих задачи в Мировом океане.
Поздравление направлено в адрес военных моряков Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, — говорится в поздравительной телеграмме.
Кроме того, поздравление было направлено отряду кораблей Балтийского флота со сторожевым кораблём «Ярослав Мудрый» во главе в Аравийском море.
Как ранее писал NEWS.ru, в Баренцевом море прошёл очередной этап испытаний первого серийного фрегата Северного флота «Адмирал флота Касатонов».
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