Глава турагентства назвал лучшие альтернативы Турции для летнего отдыха Эксперт по туризму Мир: лучшими альтернативами Турции для летнего отдыха могут стать ОАЭ и Египет

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Лучшими альтернативами Турции для летнего отдыха могут стать ОАЭ и Египет, рассказал NEWS.ru руководитель турагентства «Мир» Дмитрий Мир. Он добавил, что также можно обратить внимание на Кубу и Венесуэлу. По словам эксперта, слетать в эти страны сейчас можно достаточно дешево.

Я бы посоветовал отправляться в ОАЭ и Египет, там сейчас достаточно низкие цены. Также стоит обратить внимание на Кубу и Венесуэлу. Сейчас там подходящий климат для пляжного отдыха и цены на поездки достаточно низкие, — сказал Мир.

При этом он добавил, что у поездки на Кубу есть один минус — долгий перелет. При этом, по словам Мира, если хочется отдохнуть поближе к России, то можно отправиться в Грузию.

Ранее путешественник, тревел-блогер Дмитрий Кучкин рассказал, что Шри-Ланка, ОАЭ, Китай, Мексика и Индонезия подойдут в качестве курорта для любителей экстремального отдыха. Кроме того, по его словам, до этих стран относительно несложно добраться.

До этого гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что самыми популярными направлениями среди россиян для отдыха с детьми летом 2023 года являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Мальдивы. По его мнению, это лучший выбор для семейного отдыха, а в Индию и на Шри-Ланку предпочитают ездить компаниями или без детей.