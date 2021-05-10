Глава Татарстана отправился к школе в Казани, где произошла стрельба

https://static.news.ru/photo/9238e5e8-b22b-11eb-866d-96000091f725_660.jpg Глава Татарстана Рустам Минниханов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место ЧП в казанской гимназии № 175, где произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Лилию Галимову.

Какие-либо подробности не уточняются.

Президент республики выехал на место, — сообщила Галимова.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Данные о произошедшем противоречивые. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек, в том числе один из преподавателей, охранник и уборщица. Ещё от 10 до 12 человек пострадали, четверо в реанимации. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

По предварительной информации, стрелков было двое. Один из стрелявших задержан, второй, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Около школы дежурят машины скорой помощи.

Тем временем стали появляться сообщения о стрельбе ещё в одной казанской школе, однако в мэрии столицы Татарстана эту информацию не подтвердили. Там заверили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.