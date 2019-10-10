https://static.news.ru/photo/fc5dd0b6-eafc-11e9-ab37-fa163e074e61_660.jpg Михаил Федотов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российская судебная система требует улучшения, однако даже при её идеальном устройстве нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

По его словам, никогда не исключается судебная ошибка. Кроме того, применение смертной казни не снизило уровень преступности ни в одной стране мира, сообщает РИА Новости .

Федотов отметил, что для наказания террористов есть пожизненное заключение.

Этот человек уже никогда не сможет причинить зло обществу. Таким образом, реализуется главная цель наказания — невозможность повторения причинения зла другим людям, — считает Федотов.

Последний смертный приговор в России был приведён в исполнение в 1996 году.

Ранее News.ru сообщал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь. Он продержался 16 лет. Однако с декабря 2019 года высшую меру наказания вновь хотят приводить в исполнение. Согласно заявлению американского Минюста, её применят к пятерым убийцам.