Глава СК рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма

https://static.news.ru/photo/4b739322-f7e8-11ea-9490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о работе специального подразделения, которое занимается расследованием преступлений по фальсификации истории и реабилитации нацизма.

Новое подразделение вскоре начнёт свою работу. Следователи будут заниматься расследованием преступлений, которые были совершены в годы войны, а также делами, связанными с «искажением исторических фактов».

Опять же международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более что актуальность этой проблематики, как это ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию, — привели слова главы СК РФ в РИА Новости.

Он подчеркнул, что следователи будут не только устанавливать факт совершения преступления и искажения истории, но и выяснять мотив таких действий и на что они направлены.

Как писал NEWS.ru ранее, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился создать подразделение, которое займётся расследованием преступлений, связанных с фальсификацией истории России и реабилитацией нацизма. В СК указывают, что деяниям нацистов даже спустя десятилетия надо давать необходимую оценку с правовой точки зрения.