Глава Минздрава рассказал, кому нужно носить маски в общественных местах Мурашко: пациентам из групп риска стоит носить маски в общественных местах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям из групп риска стоит носить защитные маски в общественных местах, а в случае появления симптомов заболевания нужно изолироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, необходимо соблюдать рекомендации вне зависимости от того, есть ли подозрение на коронавирус или на обычное ОРВИ.

Там, где есть большое скопление, людям из группы риска,<...> конечно, лучше пользоваться маской. А люди заболевшие, конечно, должны изолироваться в случае появления симптомов, — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что в группу риска входят, в частности, пожилые люди, а также граждане с сахарными диабетом, эндокринными нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Мурашко уверен, что человек сам должен формировать свое поведение таким образом, чтобы не представлять рисков для окружающих и членов семьи. При этом если необходима коммуникация, то нужно использовать маску и предупредить собеседника о симптомах респираторных заболеваний.

Ранее Мурашко заявил, что новые штаммы COVID-19 по-прежнему появляются, однако они не отличаются агрессивностью. В то же время он обратил внимание на незначительные изменения скорости распространения заболевания.