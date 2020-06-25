Глава МИД Латвии объяснил, почему страна не открыла границу с Россией

https://static.news.ru/photo/7f183792-b70f-11ea-9774-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Sepp Puchinger/Global Look Press

Латвия не открыла границу с Россией по эпидемиологическим, а не политическим причинам. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

По его словам, границу могут пересекать, например, граждане Латвии, а также жители России, Украины и Белоруссии, имеющие вид на жительство в Латвии. Но даже им придётся провести две недели на самоизоляции. Остальным гражданам этих стран въезд в Латвию запрещён.

Пока COVID-19 не побежден, мы должны быть ответственными по отношению к жителям Латвии и ЕС, — цитируе т Ринкевича ТАСС.

Он добавил, что страна откроет свои границы для тех государств, где число заболевших будет схоже с показателями ЕС.

Первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Латвии 2 марта. С тех пор было выявлено 1111 инфицированных, 30 из них умерли, 903 выздоровели.

Как писал NEWS.ru, в Эстонию начинают пускать людей из тех стран, в которых число заражённых составляет не больше 15 человек на 100 тысяч населения в течение 14 дней. Отдельные условия существуют для тех, кто прибыл из Австрии, Хорватии, Испании, Нидерландов, Исландии, Италии, Греции, Литвы, Латвии, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, а также с Кипра или Мальты. Им необходимо подтвердить, что они были в стране отправления не меньше двух недель.

Людям, приехавшим из Великобритании, Румынии, Польши и Болгарии, следует соблюдать карантин 14 дней.