Глава Крыма сравнил условия работы медиков с боевыми

https://static.news.ru/photo/bf9c603e-b392-11ea-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аксенов/vk.com

Медицинские работники в РФ работают в условиях, приближенных к боевым, считает глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Всесторонняя поддержка медицинских работников, обеспечение достойного уровня жизни и комфортных условий труда всегда были приоритетными задачами федеральных и республиканских властей, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель региона отметил профессионализм медперсонала Крыма в работе с пациентами, инфицированными COVID-19. Таким образом Аксёнов поздравил врачей с профессиональным праздником — Днём медицинского работника. Его отмечают каждое третье воскресенье июня.

Владимир Путин пообещал оставить все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, в июле и августе. Президент напомнил, что выплаты медработникам освобождены от налогов. Глава государства предложил учесть их в при расчёте отпускных независимо от того, когда медработник пойдёт в отпуск.

Кроме стимулирующих выплат президент учредил и специальные награды для медработников: орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского. Они будут вручаться медикам и волонтёрам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение пациентов.

Всего в России зафиксировано 576 952 выявленных случая COVID-19 (по сведениям на 20 июня), выздоровели более 334 600 пациентов, свыше восьми тысяч умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, 32 пациента скончались за сутки от коронавируса в Москве. Число жертв инфекции в столице составило 3597 человек. Указанное число умерших за сутки — наименьшее за период с 26 апреля, когда умер 31 человек.

В России проведено 16,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19). Сутками ранее этот показатель составлял 16,6 млн. Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавируса находятся 310,7 тысячи человек.