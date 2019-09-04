https://static.news.ru/photo/111c3246-cf54-11e9-b74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов объяснил, почему вместе с президентом России Владимиром Путиным нарушил правила дорожного движения, прокатившись на мотоцикле без шлемов во время байк-шоу в Севастополе.

Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали, — оправдался он, отвечая на вопрос детей в эфире телеканала « Крым24 ».

Аксёнов также рассказал, что по пути на байк-шоу успел обсудить с Путиным актуальные вопросы региона.

Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулём на мотоцикле, он всё запоминает, — сказал глава полуострова, добавив, что после поездки Путин по всем озвученным вопросам дал соответствующие поручения.

Российский лидер 10 августа 2019 года приехал на мотоцикле «Урал» на байк-шоу «Тень Вавилона», организованное в Севастополе мотоклубом «Ночные Волки». Глава РФ находился за рулём, а его пассажирами были врио губернатора города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ранее News.ru писал о том, что ГИБДД Севастополя не стала штрафовать Путина за езду на мотоцикле в Крыму без шлема. Привлечь к ответственности главу государства предложил юрист Максим Чихунов.