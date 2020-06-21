Глава Калуги заступился за станцевавших у мемориала Победы школьниц

https://static.news.ru/photo/b247cd1c-b3b8-11ea-95b1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Денисов Фото: kaluga-gov.ru

Врио главы Калуги Дмитрий Денисов прокомментировал инцидент со школьницами, которые станцевали у стелы с георгиевской лентой в нижнем белье. По его словам, у них не было мотивации обидеть кого-то.

Политик объяснил событие жаркой погодой, передаёт «Подъём».

Понятно, что фонтан — не место для купания, но само событие искажается и рафинируется как-то. Раньше были какие-то случаи купаний в этом фонтане, но потом попросили и никто не купался уже много лет, — подчеркнул он.

Руководитель города пообещал провести работу, однако не считает, что кого-то следует наказать. Он отметил, что самым важным является поиск мотива произошедшего.

Если не было мотива принизить историческую память, то и стоит к этому событию относиться соответствующим образом, — заключил Денисов.

18 июня в социальной сети TikTok появился ролик, на котором две девушки в нижнем белье танцуют в фонтане. Позади стоит обелиск с георгиевской лентой.

Ранее NEWS.ru сообщал об уголовном деле, возбуждённом по факту тушения вандалами Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области. Полиция нашла и задержала подростков, причастных к инциденту.