Глава Калуги заступился за станцевавших у мемориала Победы школьниц

Врио главы Калуги Дмитрий Денисов прокомментировал инцидент со школьницами, которые станцевали у стелы с георгиевской лентой в нижнем белье. По его словам, у них не было мотивации обидеть кого-то.
Политик объяснил событие жаркой погодой,
Понятно, что фонтан — не место для купания, но само событие искажается и рафинируется как-то. Раньше были какие-то случаи купаний в этом фонтане, но потом попросили и никто не купался уже много лет, — подчеркнул он.
Руководитель города пообещал провести работу, однако не считает, что кого-то следует наказать. Он отметил, что самым важным является поиск мотива произошедшего.
Если не было мотива принизить историческую память, то и стоит к этому событию относиться соответствующим образом, — заключил Денисов.
18 июня в социальной сети TikTok появился ролик, на котором две девушки в нижнем белье танцуют в фонтане. Позади стоит обелиск с георгиевской лентой.
Ранее NEWS.ru сообщал об уголовном деле, возбуждённом по факту тушения вандалами Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области. Полиция нашла и задержала подростков, причастных к инциденту.
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