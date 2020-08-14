Глава Банка России заработала в 2019 году 35,9 млн рублей

https://static.news.ru/photo/fa66991e-de44-11ea-a60f-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доход главы ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной за 2019 год составил 35,9 млн рублей. Это на 1,2 млн рублей больше, чем в 2018-м.

В собственности у председателя Банка России находится квартира, площадь которой составляет 112,2 кв. м, доля в квартире площадью в 70,6 кв. м и автомобиль Jaguar S-Type, следует из материалов ЦБ РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что доход президента Владимира Путина в 2019 году составил 9,726 млн рублей, что более чем на 1 млн превышает заработок главы государства за 2018 год.

В правительстве РФ за 2019 год заработал больше всех глава Минпромторга Денис Мантуров — свыше 586 млн рублей. По сравнению с 2018 годом его доход вырос на 143 млн рублей.