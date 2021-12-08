Глав трёх российских регионов раскритиковали из-за ситуации с вакцинацией

Губернаторы трёх дальневосточных регионов не предприняли «необходимых усилий» для вакцинации граждан от COVID-19. Речь идёт о Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развёртывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента, — заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, в целом по округу фиксируется снижение темпов роста заболеваемости. За прошедшие сутки выявлено 2267 больных. Это самое минимальное значение за последние три недели. Снижается и смертность населения. В среднем показатели вакцинации по округу превышают общероссийские. Однако три региона показывают гораздо более низкие результаты.

Ранее сообщалось, что врачи допустили возможность распространения в России нового штамма COVID «омикрон» в ближайшие недели. По их словам, единственным способом не допустить всплеска заболеваемости является вакцинация и соблюдение антиковидных мер.