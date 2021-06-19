Гинцбург рекомендовал «Спутник Лайт» для ревакцинации от всех штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/e8c9f9ae-d0c8-11eb-baf4-96000091f725_660.jpg Александр Гинцбург Фото: РИА Новости

Ревакцинация «Спутником Лайт» поднимет титр антител до защиты от всех штаммов коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ревакцинацию можно делать «Спутником V», в этом нет никаких проблем. В то же время однокомпонентный вариант вакцины «Спутник Лайт» зарегистрирован в том числе и для того, чтобы поднимать уровень антител до более высокого в тех случаях, когда их уровень снижается.

Гинцбург подчеркнул, что вакцинация «Спутником Лайт» поднимет уровень антител до той величины, которая будет защищать от всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жизненно необходимо начать ревакцинацию. По его словам, у тех, кто прививался достаточно давно, уже закончились антитела. Он добавил, что намерен поднять этот вопрос в правительстве.

Глава Минздрава в ответ на вопрос СМИ о том, стоит ли сейчас заново прививаться людям, у которых после вакцинации снизился титр антител, сказал, что его ведомство готовит рекомендации по этому вопросу.