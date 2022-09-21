Гинцбург поддержал включение вакцины от ротавируса в календарь прививок

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Вакцинацию от ротавируса следует включить в национальный календарь прививок, заявил в беседе с «Радио 1» микробиолог и директор Центра им. Н. Ф.Гамалеи Александр Гинцбург. Он напомнил, что во многих странах эту вакцину уже сделали обязательной для детей. Вирусолог также порекомендовал внести в календарь вакцину от COVID-19.

Я целиком это поддерживаю. <...> Хорошо бы, чтобы и у нас такую прививку включили в календарь вакцинации, потому что дети купаются летом в открытых водоёмах, и вероятность заражения ротавирусной инфекцией очень высока. А это заболевание иногда протекает у детей очень тяжело. Прививка их от этого предохранит. Заодно хорошо бы включить в национальный календарь прививок вакцинацию от COVID-19, — объяснил Гинцбург.

Ротавирус является опаснейшей инфекцией, которая поражает желудочно-кишечный тракт. Возбудители заболевания особенно активны в летний период.

Роспотребнадзор ранее заявил, что первая российская вакцина от ротавируса появится в поликлиниках в 2023 году. Как рассказал вирусолог Феликс Ершов, на данный момент прививку можно сделать добровольно, но процент желающих пока очень мал даже при высокой опасности болезни. По его словам, в будущем врачи будут активнее предлагать ее.