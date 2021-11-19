Гинцбург одобрил идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:39, 20 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поддерживает предложение оставлять без дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. По его словам, они используют служебное положение, чтобы вредить людям, сообщает РИА Новости.
Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью, — подчеркнул учёный.
Он добавил, что специалистов, использующих служебное положение во вред людям, следует лишать возможности осуществлять врачебную деятельность.
Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет, — отметил Гинцбург.
Ранее стало известно, что сенатор Александр Башкин предложил лишать врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, дипломов пожизненно. Кандидат медицинских наук считает, что таким правом надо наделить суды, которые смогут признавать дипломы этих медиков недействительными.