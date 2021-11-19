Гинцбург одобрил идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

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Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать. По его словам, если тенденция сохранится, всплеск заболеваемости может скоро закончиться, сообщает радио Sputnik.

Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19. — NEWS.ru) хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело...