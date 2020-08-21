Гигантский триколор развернули перед Музеем Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/cfaaf98e-e47c-11ea-8b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: victorymuseum.ru

В Москве перед зданием Музея Победы сотни человек развернули российский триколор, площадь которого составляет тысячу квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе музея. По её данным, акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. В ней приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты, волонтёры.

Огромный триколор развернули у стен Музея Победы 22 августа, — говорится в сообщении.

В завершение акции желающие смогли сфотографироваться с гигантским флагом РФ. Мероприятие проходило под звуки гимна России, исполненного образцово-показательным оркестром войск Национальной гвардии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что огромный триколор площадью пять тысяч квадратных метров развернули парашютисты над аэродромом Коробчеево в Коломенском районе Московской области. Это самый большой в мире национальный флаг, который когда-либо раскрывали в небе.