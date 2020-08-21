Гидрометцентр предупредил москвичей о грядущем похолодании

https://static.news.ru/photo/e6f31a78-e4ee-11ea-ba68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве понизится уже в середине следующей недели, 26 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, 26 августа температура в столице понизится на 3–4 градуса, будет облачно. Дневные температуры будут держаться на уровне +19...+22 градусов. Можно ждать и дождей, передаёт ТАСС.

В среду понижение температуры на 3–4 градуса. Температурный фон будет примерно +19...+22 градуса, что около климатической нормы. Хорошая новость в том, что вернутся тёплые ночи, — сказал Вильфанд.

Ночью температура не будет опускаться ниже +13...+14 градусов. До вторника, 25 августа, в столице будет примерно +24...+26 градусов, осадков не ожидается.

Как писал NEWS.ru ранее, синоптики предупредили о движении сильного шторма на Приморье. При неблагоприятном сценарии развития событий ветер в регионе может подняться до 30 м/с.