Гидрометцентр предупредил москвичей о грядущем похолодании

Температура воздуха в Москве понизится уже в середине следующей недели, 26 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, 26 августа температура в столице понизится на 3–4 градуса, будет облачно. Дневные температуры будут держаться на уровне +19...+22 градусов. Можно ждать и дождей,
В среду понижение температуры на 3–4 градуса. Температурный фон будет примерно +19...+22 градуса, что около климатической нормы. Хорошая новость в том, что вернутся тёплые ночи, — сказал Вильфанд.
Ночью температура не будет опускаться ниже +13...+14 градусов. До вторника, 25 августа, в столице будет примерно +24...+26 градусов, осадков не ожидается.
Как писал NEWS.ru ранее, синоптики предупредили о движении сильного шторма на Приморье. При неблагоприятном сценарии развития событий ветер в регионе может подняться до 30 м/с.
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