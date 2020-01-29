https://static.news.ru/photo/559bf946-425a-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра 31 января. Поводом послужила ожидающаяся в течение двух дней гололедица.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

В Москве 29 января будет облачно, возможны небольшие осадки. Ветер южный и юго-восточный до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до двух градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в европейской части России в самом разгаре «европейская» же зима — мягкая, без морозов и с очень небольшим количеством снега. NEWS.ru выяснил у специалистов, в чём плюсы и минусы такой погоды для людей, зверей и растений, а также к каким зимам следует готовиться в перспективе.