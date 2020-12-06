ГИБДД разрешат забирать ПТС в случае мелких недочётов в автомобиле

https://static.news.ru/photo/ec81d72c-381d-11eb-8623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ГИБДД прямо на дороге может приостановить действие диагностических карт, если инспектор усмотрит неисправность в автомобиле. Это могут быть неработающие фары или стеклоочиститель, указатели поворота или тормоза.

Радикальное ужесточение контроля за исправностью машин на трассах готовится МВД. На устранение поломки и прохождение повторного техосмотра водителю отведут 72 часа, пишет «Коммерсант». Новая система коснётся интересов более 1 млн человек.

Инспектору разрешат запретить ехать дальше, если на машине не работают фары в тёмное время суток или «дворники» в дождь. При менее критичных поломках движение можно будет продолжить. При отказе водителя исправить поломку в отведённое ему время, ГИБДД изымает ПТС. Но как только техосмотр будет пройден, сведения поступят в базу данных ГИБДД и запрет снимется автоматически.

Соответствующие изменения будут внесены в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре». Новые меры — продолжение реформирования техосмотра. На сегодня до 80% автовладельцев покупают техосмотр, утверждает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минпромторге хотят запретить использование некоторых бывших в употреблении запчастей в ремонте автомобилей. Эксперты полагают, что реализация этой инициативы приведёт к дефициту запчастей и невозможности контролировать работу автосервисов.