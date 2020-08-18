ГИБДД опровергло информацию о штрафах за багажник на крыше машины

https://static.news.ru/photo/75aa8062-e17f-11ea-98a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госавтоинспекции России опровергли информацию о штрафах за размещённый на крыше автомобиля багажник, дополнительный свет и фаркопы.

Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности, — цитирует ТАСС сообщение ГИБДД.

Авторы публикации неоднократно ссылались на необходимость согласования всего дополнительного оборудования для авто с Госавтоинспекцией. Однако в случае если багажник сертифицирован, никаких согласований не требуется. Несмотря на это, представители ведомства порекомендовали всем автолюбителям детально ознакомиться с Техрегламентом.

Как писал NEWS.ru, ранее в ГИБДД утаили участие сотрудницы ФСИН в смертельном ДТП. Однако очевидцы утверждают, что женщина-водитель, превысившая скорость, была в форме, и опасаются, что она сможет избежать наказания.