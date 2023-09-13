Герой России рассказал, откуда ВСУ запустили атаковавшие ЧФ РФ дроны Генерал Липовой: ВСУ запустили дроны по кораблям ЧФ РФ из Одессы или Николаева

Фото: МО Украины

Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что три безэкипажных катера ВСУ были выпущены по кораблям Черноморского флота РФ из района под Одессой, Николаева или с острова Змеиный. Эксперт не исключил, что крылатые ракеты, атаковавшие накануне еще и Севастополь, могли также размещаться недалеко от Одессы.

Безэкипажные катера ВСУ могли прийти где-то с района Одессы, острова Змеиный, Николаева, Очакова, много точек, откуда их могли запустить, откуда они могли бы достать до Севастополя и до кораблей Черноморского флота. Надо дождаться выводов военных. Ракеты могли запустить из труднодоступных мест, где-то в районе Одессы, с мобильных платформ, — считает Липовой.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».