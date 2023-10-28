Герой России раскрыл, какие вертолеты применяются армейской авиацией Генерал Липовой назвал вертолет Ми-8 основой армейской авиации России

Фото: МО РФ

Армейская авиация РФ применяет вертолеты, созданные в конструкторских бюро Михаила Миля и Николая Камова, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, основой для российской армии является вертолет Ми-8.

Машина зарекомендовала себя во время Афганской войны, боевых действий на Кавказе, Таджикистане. До сих пор Ми-8 занимает достойное место в армейской авиации, — отметил Липовой.

Генерал отметил, что все вертолеты разрабатываются с большим запасом для модернизации. Эти машины прослужат в войсках еще десятки лет, подчеркнул эксперт.

Российская армейская авиация применяет вертолеты двух знаменитых КБ Миля и Камова. Это Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-8, Ми-26, Ми-24, Ми-35 и многие другие, — рассказал Герой России.

Также Липовой назвал основными задачами армейской авиации в зоне СВО поддержку сухопутных подразделений, уничтожение бронетехники, опорных пунктов и пунктов управления ВСУ. Авиацию также применяют для поражения живой силы противника, добавил генерал.

Ранее начальник армейской авиации Игорь Романов рассказал, что ВКС России в 2023 году поступил модернизированный вертолет Ми-26Т2В. Романов отметил, что это самый тяжелый серийный вертолет в мире.