Герой России раскрыл хитрость ВСУ при использовании беспилотников Герой России Липовой: для незаметного передвижения БПЛА часто используется режим радиомолчания

Фото: МО Украины

Беспилотники, атакующие Россию, могут передвигаться в воздушном пространстве в режиме радиомолчания, заявил в комментарии NEWS.ru герой России Сергей Липовой. Именно это позволяет им оставаться незамеченными до достижения цели.

Современные беспилотники малозаметны для РЛС, часто их вообще радары не видят, операторы стараются вести их на предельно малой высоте. Кроме того, БПЛА ВСУ чаще всего используют в режиме полного радиомолчания, ничего не излучают, никаких сигналов, выдающих его местоположение. Они идут по навигации, включая ее на короткое время для корректировки маршрута, а потом снова отключают. Радиомолчание ВСУ применяет очень часто, — объяснил Липовой.

Липовой предположил, что БПЛА в Воронеже шел к многоэтажному дому именно так. Он предполагал, что взорвавшийся в Воронеже БПЛА могли запустить украинские военные с территории Украины, так как радиус действия таких беспилотников до 1000 километров.

Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже утром 9 июня. Взрыв повредил не менее десяти квартир, а три человека получили легкие осколочные ранения. В зоне падения БПЛА введен режим ЧС.