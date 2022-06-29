Герой России объяснил использование ВСУ советских БПЛА Ту-141 Герой России Липовой: ВСУ могут использовать БПЛА Ту-141 как «самолет-бомбу»

Фото: Павел Аджигильдяев/wikimedia.org

Украинский БПЛА Ту-141 «Стриж», сбитый под Курском, скорее всего, использовался ВСУ в качестве разведчика, так как данная машина способна передавать визуальные данные оператору в режиме онлайн, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Эксперт добавил, что этот беспилотник можно использовать в качестве «самолета-бомбы» или «самолета-торпеды».

По словам собеседника, применение Ту-141 говорит о нехватке БПЛА у ВСУ, несмотря на активные поставки Западом новейших образцов беспилотников.

БПЛА Ту-141 — образец 70-х годов, ВСУ подчищают свои остатки разведывательной техники. Она очень востребована, и ее становится все меньше и меньше у Украины. «Стриж» в режиме онлайн передает визуальную информацию сразу оператору, а он на месте принимает решение по целям. А его уничтожение [под Курском] говорит о том, что ПВО РФ находится в полной боевой готовности, уничтожая все, что прилетает со стороны Украины. Ту-141 также можно использовать как самолет-торпеду, самолет-бомбу, это широко практикуется ВСУ, — объяснил Липовой.

Герой России добавил, что ПВО РФ работает на упреждение, не допуская падения начиненных взрывчаткой БПЛА ВСУ рядом с гражданскими строениями, «чтобы даже осколки сбитых беспилотников не угрожали жилым домам и мирным людям».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии БПЛА, сбитого близ столицы региона. По его словам, это был «Стриж» Ту-141, произведенный еще в СССР. В настоящее время на месте обнаружения обломков беспилотника работает Следственный комитет.

Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, в середине июня были нанесены удары по приграничному селу Гордеевка и пункту пропуска «Крупец». В результате этих атак никто не пострадал, в некоторых домах выбило стекла.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле Беловского района. По его словам, в воздушное пространство региона проник беспилотник ВСУ, который сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров.