Губернатор Курской области показал фото сбитого накануне БПЛА Старовойт: близ Курска был сбит украинский БПЛА «Стриж» Ту-141, произведенный в СССР

Фото: gubernator46/vk.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии БПЛА, сбитого близ столицы региона. По его словам, это был «Стриж» Ту-141, произведенный еще в СССР.

В настоящее время на месте обнаружения обломков беспилотника работает Следственный комитет.

Накануне Старовойт сообщил, что вблизи Курска сбили беспилотник. Он добавил, что информация о пострадавших, жертвах и разрушениях не поступала.

Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, в середине июня были нанесены удары по приграничному селу Гордеевка и пункту пропуска «Крупец». В результате этих атак никто не пострадал, в некоторых домах выбило стекла.

Старовойт также сообщил об обстреле Беловского района. По словам словам, в воздушное пространство региона проник беспилотник ВСУ, который сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров.