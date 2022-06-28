Губернатор Старовойт: восточнее Курска сбили украинский беспилотник Губернатор Старовойт заявил о сбитом возле Курска украинском беспилотнике

Фото: vk.com/kurskadm

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что восточнее областного центра сбит украинский беспилотник. На месте работают российские военные, отметил он в Telegram.

Сегодня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие, — рассказал губернатор.

Он добавил, что российских военные в регионе находятся на усиленном дежурстве.

Ранее стало известно, что 19 июня Роман Старовойт сообщил об обстреле Беловского района. По его словам, в воздушное пространство региона проник беспилотник ВСУ, который сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. В результате атаки был поврежден один дом, никто из местных жителей не пострадал.