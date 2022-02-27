Генпрокуратура РФ пригрозила ответственностью за помошь другим странам

Генпрокуратура России предупредила об ответственности за помощь иностранным государствам, если это вредит интересам РФ, передает РИА Новости.

Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 (госизмена), — приводит агентство сообщение ведомства.

Ранее Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ, в которых содержится недостоверная информация о событиях на Украине. В число таковых попали «Эхо Москвы», «Новая газета», New Times и другие.

Также, по сообщению Роскомнадзора, в материалах военная операция РФ назвалась «войной» или «вторжением». В ведомстве предупредили, что если соответствующие материалы не будут удалены, то доступ к сайтам СМИ заблокируют. Кроме того, уточняется, что уже начались административные расследования в отношении изданий. Таким образом, СМИ может грозить штраф в размере до 5 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. Причиной ограничения в агентстве назвали «нарушение соцсетью прав и свобод россиян».