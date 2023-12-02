Генпрокуратура проверит Тинькова по статье об экстремизме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Генеральная прокуратура РФ проверит бизнесмена Олега Тинькова по статье Уголовного кодекса о разжигании ненависти в отношении России, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, предпринимателя заподозрили в экстремизме после его публикации в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

В посте Тиньков называет себя борцом за правду. По информации канала, жалобу на бизнесмена написали активисты религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст». Они считают, что в своей публикации предприниматель также возбуждает вражду против русскоговорящих людей и культурных ценностей государства.

Ранее суд удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову о защите чести и достоинства. Несмотря на то что в иске была указана сумма в 2 млрд рублей, суд обязал Тинькова выплатить только 20 млн рублей. Также он обязан удалить пост, ставший предметом иска.

Олег Тиньков один из первых после начала специальной военной операции на Украине покинул страну. Бизнесмен написал на своей странице в Instagram, что попрощался с банком «Тинькофф» и с Россией, и добавил, что в стране у него больше ничего не осталось, потому сюда он «больше не ездок». Незадолго до этого Тиньков продал свои 35% акций в головной компании банка «Тинькофф» — TCS Group.