Генпрокуратура проверит бывших нацистов на причастность к геноциду в СССР

Генеральная прокуратура намерена проверить бывших военных нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Это касается бывших военнослужащих, проживающих в других странах, сообщает РИА Новости.
Такие факты преднамеренного уничтожения мирных жителей
На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах, — приводит агентство слова представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.
Ряд стране уже предоставил информацию ведомству по запросу, по другим запросам осуществляется контроль их исполнения, добавил официальный представитель прокуратуры.
В России меж тем уже подготовлен законопроект о закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Цель документа — признать «незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права».
Ранее управление ФСБ по Крыму и Cевастополю рассекретило и опубликовало материалы уголовного дела об убийстве нацистами детей-евреев на курорте «Теберда» на Северном Кавказе в 1942 году. После войны главврача санатория осудили на 25 лет.