Генпрокуратура проверит бывших нацистов на причастность к геноциду в СССР

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Законопроект об обязательной маркировке животных внесёт правительство на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. Документ давно ждут парламентарии, они даже готовы были направить в правительство запрос о причине отсрочки, пишут «Известия».

Промедление с принятием данного закона сдерживает эффективное применение других норм по защите животных, считают депутаты. Обязательный учёт и маркировка домашних животных нужны для предотвращения распространения заразных болезней животных, для выявления...