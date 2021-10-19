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Генпрокуратура проверит бывших нацистов на причастность к геноциду в СССР

04:06, 20 октября 2021
Генпрокуратура проверит бывших нацистов на причастность к геноциду в СССР Фото: Russian Look
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Генеральная прокуратура намерена проверить бывших военных нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Это касается бывших военнослужащих, проживающих в других странах, сообщает РИА Новости.

Такие факты преднамеренного уничтожения мирных жителей становятся известными благодаря архивным материалам, которые хранятся в федеральных, региональных и муниципальных архивах. Также учитываются свидетельства очевидцев.

На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах, — приводит агентство слова представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

Ряд стране уже предоставил информацию ведомству по запросу, по другим запросам осуществляется контроль их исполнения, добавил официальный представитель прокуратуры.

В России меж тем уже подготовлен законопроект о закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Цель документа — признать «незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права».

Ранее управление ФСБ по Крыму и Cевастополю рассекретило и опубликовало материалы уголовного дела об убийстве нацистами детей-евреев на курорте «Теберда» на Северном Кавказе в 1942 году. После войны главврача санатория осудили на 25 лет.

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