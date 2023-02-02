Генетик назвал простой способ сохранить молодость без лекарств Генетик Карасев: режим, нормальный сон и отказ от вредных привычек помогут сохранить молодость

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Сохранить молодость без применения лекарств помогут режим, нормальный сон и отказ от вредных привычек, рассказал Pravda.Ru генетик Александр Карасев. По его словам, эти рекомендации настолько простые, что пациенты воспринимают их как должное, не придают им нужного значения и в итоге не соблюдают их. При этом ученый подчеркнул, что здоровый образ жизни является действительно эффективным способом сохранять молодость.

Мы можем дать эффективные рекомендации каждому человеку, но есть одна проблема. Человек не хочет их соблюдать, потому что рекомендации эти абсолютно простые — это всем известный режим, это нормальный сон, это отказ от вредных привычек, — сообщил Карасев.

Генетик подчеркнул, что к фармакологической терапии старения приходится прибегать только тогда, когда методы здорового образа жизни исчерпаны. Он добавил, что ограничение калорий также помогает продлить жизнь, поэтому важно избегать перееданий. Помимо того, ученый подчеркнул, что активный образ жизни является профилактикой болезни Альцгеймера.

Карасев ранее рассказал, что так называемые уколы молодости могут спровоцировать развитие онкологии. Он отметил, что после омолаживающих инъекций часто наблюдались случаи возникновения раковых опухолей. Это происходит из-за того, что уколы запускают механизм образования клеток рака.