Генерала Росгвардии обвинили во взяточничестве Генерал Росгвардии Драгомирецкий стал фигурантом дела о взятках на сумму в 28 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 млн рублей, передает РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала.

Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей, — заявил следователь.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Драгомирецкого подозревают в получении «откатов» от подрядчика при реконструкции одной из воинских частей в Московской области. По его словам, Драгомирецкий уже признал вину и написал явку с повинной, после завершения следственных действий будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. В преступной схеме оказался замешан и начальник окружной базы хранения, которого задержали 19 марта, сейчас он находится в СИЗО.

Ранее арестовали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. В отношении экс-градоначальника возбудили три уголовных дела: о получении взяток в виде автомобиля и ноутбука, а также о махинациях с продажей участков.