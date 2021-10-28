Генерал ВДВ в отставке Анатолий Белянин покончил с собой

Бывший первый замначальника штаба ВДВ генерал-майор Анатолий Белянин покончил с собой. По данному факту проводится проверка, сообщает телеканала РЕН ТВ.

Тело генерала было обнаружено в его квартире в подмосковной Ивантеевке. По данным телеканала, свести счёты с жизнью он мог из-за проблем со здоровьем. В последнее время Белянин страдал воспалением поджелудочной железы.

Известно, что в 90-е годы генерал проходил в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

Ранее сообщалось, что в Пермское крае совершил самоубийство глава регионального управления СКР полковник Сергей Сарапульцев. По одной из версий, он покончил с собой из-за большого количества критики свой адрес, в том числе и необоснованной. По сведениям некоторых СМИ, ему намекнули на увольнение во время совещания в ведомстве в связи со стрельбой в Пермском университете (ПГНИУ).