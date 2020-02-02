Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева призналась, что в ноябре 2019 года у неё диагностировали рак груди второй стадии.
Синдеева
Я его приняла внутрь себя, поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться, — сказала гендиректор телеканала, признавшись, что едва не погрузилась в «тяжёлое состояние», держа в себе мысли о недуге.
Синдеева и Гордеева обсудили, почему тема рака табуирована в российском обществе, и какая поддержка нужна людям, которые столкнулись с болезнью.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году Синдееву несколько раз вызывали в СК после трансляций с митингов в центре Москвы.
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