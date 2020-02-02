https://static.news.ru/photo/d1a062a4-45eb-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Синдеева Фото: АГН «Москва»

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева призналась, что в ноябре 2019 года у неё диагностировали рак груди второй стадии.

Синдеева рассказала о болезни в эфире своей авторской программы, гостем которой стала журналист Катерина Гордеева — автором документального фильма «Победить рак».

Я его приняла внутрь себя, поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться, — сказала гендиректор телеканала, признавшись, что едва не погрузилась в «тяжёлое состояние», держа в себе мысли о недуге.

Синдеева и Гордеева обсудили, почему тема рака табуирована в российском обществе, и какая поддержка нужна людям, которые столкнулись с болезнью.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Синдееву несколько раз вызывали в СК после трансляций с митингов в центре Москвы.