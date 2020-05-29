Гендиректор БНМ сообщил о завершении сделки по продаже «Ведомостей»

https://static.news.ru/photo/07186314-a1cc-11ea-9ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведомости/facebook.com

Гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) Глеб Прозоров сообщил о полном завершении сделки по продаже «Ведомостей». Владельцами стали основатель «ФедералПресс» Иван Ерёмин совместно с издателем газеты «Версия» Константином Зятьковым.

Совершенно верно, что сделка по продаже 100% БНМ зарегистрирована, новым владельцем стало АО «Саппорт», — цитирует Прозорова «Интерфакс».

В феврале 2020 года российский медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости». Сам он остался в совете директоров. На тот момент издание принадлежало Владимиру Воронову.

Как писал NEWS.ru, Кудрявцев подтвердил очередную продажу издания ещё несколько дней назад.