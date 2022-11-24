ГД приняла закон об обеспечении лекарствами граждан с редкими болезнями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в ходе пленарного заседания 24 ноября приняла в третьем чтении законопроект, который поможет обеспечить лекарствами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, данный закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Депутаты приняли в третьем чтении закон, согласно которому лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет с тяжелыми заболеваниями предлагается осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг добра», — сказано в сообщении.

По закону, несовершеннолетних с тяжелыми хроническими заболеваниями будут обеспечивать необходимыми лекарствами за счет государственного фонда «Круг добра». При этом взрослые, страдающие редкими заболеваниями, будут получать лекарства за счет госбюджета.

В Госдуме уточнили, что речь идет о больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.

Ранее в ГД приняли в первом чтении законопроект о возрождении производственных аптек. Известно, что второе и третье чтение документа пройдет на ближайших пленарных заседаниях, вступить в силу он должен с 1 сентября 2023 года. Благодаря этому закону в России возродится производство фармацевтических препаратов в аптеках, считает соавтор документа, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. При этом к изготовлению будут допускаться только не зарегистрированные в стране препараты.