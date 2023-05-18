Гастроэнтеролог назвал вызывающие вздутие продукты Гастроэнтеролог Вялов назвал сладкое и хлеб причиной вздутия

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Чаще всего вздутие происходит из-за продуктов с высоким содержанием углеводов, в первую очередь речь идет о сладостях, кондитерских изделиях и хлебе, заявил NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. По словам врача, газообразование в животе возникает из-за большого количества сахара, остатки которого могут распределяться по всему кишечнику.

Чтобы избежать вздутия, нужно есть меньше сахара. В первую очередь интересует сладкое, которое с большей вероятностью достигнет кишечника — фруктоза. Самый яркий пример — виноград. Если съесть три виноградинки, никакого вздутия не будет. Если съесть килограмм, то у любого человека возникнет вздутие. То же самое касается тортов или хлеба, — сказал Вялов.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев сообщил, что привычка запивать пищу может привести не к самым хорошим последствиям для организма. По его словам, стакан воды во время еды зачастую оборачивается несварением, болями и метеоризмом. Чтобы этого избежать, специалист рекомендует перестать запивать пищу. По мнению Алендеева, лучше выпить побольше жидкости за час до обеда или спустя час после него. Врач подчеркнул, что не приспособленный к одновременному употреблению пищи и воды организм может выдержать максимум полстакана жидкости во время еды.