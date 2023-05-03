Врач объяснил связь между водой и болями в животе Врач Алендеев предупредил, что привычка запивать еду опасна для пищеварения

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Привычка запивать пищу может привести не к самым хорошим последствиям для организма, рассказал в беседе с Царьградом врач общей практики Сергей Алендеев. По его словам, стакан воды во время еды зачастую оборачивается несварением, болями и метеоризмом.

Как рассказал эксперт, можно выстроить целую систему своевременного, грамотного и здорового питания, но буквально «убить» ее стаканом обыкновенной воды. По словам Алендеева, привычка запивать пищу водой приводит к несварению, метеоризму — вздутию живота, что в перспективе может обернуться коликами и колитами с гастритами.

Чтобы этого избежать, специалист рекомендует перестать запивать пищу. По его мнению, лучше выпить побольше жидкости за час до обеда или спустя час после него. Врач подчеркнул, что не приспособленный к одновременному употреблению пищи и воды организм может выдержать максимум полстакана жидкости во время еды. По словам медика, этого более чем достаточно для утоления легкой возникающей жажды.

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