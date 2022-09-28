Гантель с извинениями: дело участников Маяковских чтений Силовики задержали молодых людей по подозрению в разжигании ненависти к защитникам Донбасса. Фигуранты заявили об издевательствах

Фото: Социальные сети

В Кремле отреагировали на историю с задержанием в Москве поэта Артёма Камардина и других участников «антимобилизационных» Маяковских чтений в Москве, посоветовав обратиться в прокуратуру. Адвокат молодого человека, ставшего подозреваемым по уголовному делу о разжигании розни за чтение стихов, утверждает, что силовики надругались над ним грифом от гантели. Как заявил NEWS.ru защитник, документальных подтверждений этому нет, но он намерен добиться дополнительного медицинского освидетельствования. На состояние Камардина уже обратила внимание член СПЧ Ева Меркачева, которой удалось поговорить с ним в изоляторе. Об издевательствах рассказали и другие задержанные.

Спецназовцы МВД ворвались в квартиру к Артёму Камардину днём 26 сентября, задержав его вместе с его друзьями Александрой Поповой (она работает в аппарате муниципалитета московского района Якиманка) и Александром Менюковым. Интерес силовиков к молодому человеку был связан с его участием в уличных Маяковских чтениях — регулярном мероприятии, которое прошло днём ранее на Триумфальной площади и на этот раз было объявлено «антимобилизационным». На нём Камардин читал рэп, в котором выражал свое отношение к процессам в Донбассе и призывал не идти в армию. В частности, Камардин прочитал эпатажное стихотворение «Убей меня, ополченец», где обещал заниматься сексом с дочерьми ушедшего на фронт, а его «трехлетнему сыну продавать спайсы».

Фото: Социальные сети Квартира Артёма Камардина после осмотра

Адвокат Артёма Камардина Леонид Соловьёв сообщил NEWS.ru, что правоохранители проводили в квартире осмотр помещения, но к доверителю в это время его не пускали. Через несколько часов молодых людей доставили в отдел СК по Тверскому району. В итоге Камардин, по словам адвоката, был задержан в качестве подозреваемого по пункту «а» ч.2 ст. 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).

Артёму Камардину обвинение пока не предъявили, он в статусе подозреваемого задержан на 48 часов и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Пока ещё неизвестно, когда будет заседание суда по мере пресечения и будет ли оно вообще, — заявил Соловьёв.

Как утверждает адвокат, уже после допроса в Следственном комитете Камардину вызвали скорую помощь и медики выдали ему справку «о наличии на теле многочисленных ссадин, кровоподтёков и рассечений». По словам Соловьева, при задержании в квартире его подзащитного сильно избили «и это было сделано «с целью унизить, потому что полицейские их заставили извиняться на камеру, а потом всё это выложили в сеть». Он также заявил, что Камардина «изнасиловали гантелью». Медики не зафиксировали этого, но адвокат намерен добиваться дополнительных осмотров.

Документально это мы пока не можем подтвердить. У него также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мы будем обращаться за дополнительными медосвидетельствованиями, чтобы зафиксировать все повреждения, — заявил Соловьёв.

Защита также готовит заявление о возбуждении уголовного дела на задержавших Камардина сотрудников по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По словам Леонида Соловьёва, помимо Артёма Камардина подозреваемыми по делу проходят Николай Дайнеко и Егор Штовба. Они все присутствуют на видео, опубликованном Telegram-каналом «112», на которых молодые люди просят прощения, стоя на коленях.

Александр Менюков и Александра Попова проходят по делу в статусе свидетелей. Они также обращались за помощью к медикам после общения с силовиками. По информации адвоката, девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, бёдер и голеней и ссадины на руке. У Менюкова зафиксированы ушибы правой ушной раковины, спины и левого запястья.

Фото: Социальные сети Александра Попова

Попова рассказывала журналистам «Новой газеты в Европе», что силовики якобы показывали ей видео с изнасилованием Артёма Камардина, а также утверждала, что после следственных действий из квартиры пропало 600 долларов. Помимо этого, по словам Поповой, ей приклеивали к лицу стикеры на суперклей, «пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером».

Несмотря на заявления задержанных, информацию об изнасиловании Камардина гантелью не смогла подтвердить член Совета по правам человека Ева Меркачева, которая посетила его в изоляторе временного содержания № 31. По словам правозащитницы, Камардин сам не стал рассказывать ей про гантель, хотя и сообщил об избиениях и унижениях.

Артём с травмами. Вчера его вывозили в больницу, наложили шов на лбу... Травм прямой кишки нет. По его словам, ворвавшиеся в квартиру люди в масках под руководством какого-то садиста одетого по гражданке и оператора требовали от него признаний на камеру в том, что он якобы нацист. При этом его избивали и подвергали унижениям. Но гантелью ему полицейские никуда не засовывали. Что с ней произошло — он отказался говорить, — сообщила Меркачева в своем Telegram-канале.

Тем не менее, Меркачева отметила, что «одежда Артёма вся в крови» и выразила надежду на то, что «садисты будут наказаны».

Фото: Социальные сети Справка о травмах у Александры Поповой

Александр Менюков рассказывал о своем задержании в интервью «Медузе» (издание, признанное Минюстом РФ СМИ — иностранным агентом). По его словам, перед этим всю ночь около подъезда стояло наружное наблюдение, а за час к дому подъехал микроавтобус Ford Transit без номеров. При этом, по его словам, сначала силовики «перепутали квартиры и вломились на пару этажей выше», где жила рядовая семья — мать с дочкой. Затем, как утверждает Менюков, к ним в квартиру взломали дверь и ворвались несколько оперативников при поддержке спецназа. Он тоже заявил журналистам, что Камардина насиловали. Однако, сам он не был свидетелем этого.

То, что происходило с Сашей [Поповой], я не видел и не слышал. То, что происходило с Артемом, — слышал. Невозможно было не слышать. Многие СМИ писали, что изнасилование Артема было в ОВД. Нет, это было в квартире, — цитировала «Медуза» Менюкова.

Фото: Социальные сети Александр Менюков

Менюков также сообщил, что его увезли в СК вместе со всеми задержанными, а затем, уже ночью отпустили, поскольку выяснилось, что он не имеет отношения делу, в связи с чем ему не пришлось «извиняться на камеру». Друг Менюкова, активист партии «Яблоко» Григорий Гришин рассказал NEWS.ru, что Александр снимает комнату в той же квартире, где жили Попова с Камардиным. В отличие от них он не был на Маяковских чтениях, но к нему тоже ворвались сотрудники МВД и так он стал свидетелем.

Фото: Социальные сети Квартира Артёма Камардина после осмотра

Ещё вечером 25 сентября Александр написал мне, что под окнами стоят полицейские, которых «на хвосте» привели ребята с чтений, пришедшие в гости к Артёму и Александру. Когда они потом вышли из подъезда, их всех задержали (речь идёт о поэтах Борисе Булгакове и Назаре Арифджанове, а также их подруге Полине Якуниной, которых после задержания арестовали по административной статье за «неповиновение полиции», сейчас они содержатся в Сахарово. — NEWS.ru).

На следующий день, по словам Гришина, около 14 часов дня силовики болгаркой спилили дверь и «два часа измывались над Камардиным, Поповой и Менюковым» и только потом стали производить осмотр помещения.

Александра с его слов облили бензином для зажигалки и грозились поджечь. Когда я его увидел вечером в понедельник возле тверского отдела СК, он сказал, что ему повредили ухо, а также болели рука и спина. Потом он всё это засвидетельствовал в травмпункте, — сообщил Григорий Гришин.

Также со слов Александра Менюкова он добавил, что следствие интересует «почему-то только Артём Камардин, о нём спрашивают, насколько свидетели с ним знакомы, какие книжки он читает, как они оценивают его поэзию».

Фото: Социальные сети Артём Камардин

NEWS.ru обратился в МВД с просьбой прокомментировать ситуацию и дать свою версию произошедшего, однако в ведомстве не смогли дать оперативный ответ на запрос. Как следует из имеющейся в распоряжении редакции копии постановления о возбуждении уголовного дела, 25 сентября подписанного следователем Ильёй Мялкиным, Артём Камардин (как, вероятно, Егор Штовба и Николай Дайнеко) подозревается в том, что на Маяковских чтениях «высказывал в общественном месте в присутствии иных лиц в отношении членов добровольческих вооружённых формирований Донецкой и Луганской народных республик сведения, которые предположительно содержат признаки возбуждения ненависти, вражды и унижения». Также по версии следствия, он заподозрен в призывах «к применению насилия в отношении указанной группы лиц и членов их семей». Эти высказывания позднее появились в СМИ и интернете, заключил Мялкин.

Фото: NEWS.ru Постановление о возбуждении уголовного дела

Как сообщил Telegram-канал Astra, до следователя все же удалось дозвониться и он подтвердил, что был в квартире но не заметил «ничего подозрительного» и не слышал криков задержанных. От дальнейшей беседы следователь отказался и пообещал предоставить телефон «другого следователя, который ведёт дело», но после этого перестал отвечать на звонки, сообщается в канале.

Заседание об избрании меры пресечения Камардину и Дайнеко должно пройти 28 сентября в 15:00 в Тверском районном суде Москвы. По Егору Штовбе информации пока нет. Следствие ходатайствует об аресте молодых людей.